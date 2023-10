Jose Mourinho will Ex-Schützling zum AS Rom holen

Jose Mourinho denkt angeblich über eine Zusammenarbeit mit Eric Dier nach - Foto: / Getty Images

Die AS Roma läuft in dieser Saison bislang den Erwartungen hinterher. Cheftrainer Jose Mourinho (60) soll deshalb nicht mehr ganz so fest im Sattel sitzen. Vor allem die Abwehr bereitet dem Portugiesen Sorgen. Aus diesem Grund will er demnächst bei einem seiner Ex-Klubs wildern.

Eric Dier (29) durchlebt bei Tottenham Hotspur aktuell eine noch größere Leidenszeit als Mourinho in Rom. Der Engländer kommt unter dem neuen Coach, Ange Postecoglu (58), überhaupt nicht zum Zug. In den neun bisherigen Pflichtspielen fand sich Dier immerhin dreimal auf der Bank wieder. Bei sechs Partien stand er hingegen nicht einmal im Kader. Auf einen Einsatz wird der aussortierte Stammspieler indes wohl noch lange warten müssen. Die Spurs führen momentan die Tabelle der Premier League an, weshalb Postecoglu zeitnah sicherlich keine Kader-Korrektur vornimmt. Jose Mourinho bietet Eric Dier womöglich einen Ausweg Dier droht somit langfristig ein Leben als Bankwärmer. Nach Informationen von Tuttosport will sich Jose Mourinho diese hoffnungslose Ausgangslage zunutze machen. Dem Bericht zufolge ist The Special One daran interessiert, Dier im Winter oder spätestens im Sommer nach Italien zu lotsen.

Eric Dier ist bei Tottenham nicht mehr erste Wahl - Foto: Cosmin Iftode / Dreamstime.com