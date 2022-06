PSV Eindhoven Mario Götze wohl nicht zur Roma - Wechsel zu Benfica steht bevor

Henrikh Mkhitaryan hat auch das letzte Vertragsangebot der AS Roma abgelehnt. Für den potenziellen Neuzugang von Inter Mailand suchen die Römer nun schnellstens einen Ersatz und haben dafür Mario Götze ins Visier genommen. Den Ex-Dortmunder zieht es aber offenbar nach Portugal.

Der 30-Jährige hat bei PSV Eindhoven seit seiner Ankunft im Oktober 2020 zu alter Stärke zurückgefunden. Wie das Onlineportal Calciomercato berichtet, spielte sich Götze mit seinen starken Auftritten auf den Zettel der AS Roma. Die Italiener hatten zunächst Real Madrids Isco als Transferziel Nummer 1 ausgeschrieben, sind inzwischen aber auf den Weltmeister von 2014 umgeschwenkt.

Götze, der in dieser Spielzeit auf 12 Tore und elf Vorlagen kommt, ist noch bis 2024 an PSV gebunden, darf Eindhoven aber angeblich dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablöse von ca. fünf Mio. Euro verlassen. Diese relativ geringe Summe ruft nicht nur die Römer auf den Plan. Der AC Milan ist laut SPOX und GOAL ebenfalls am früheren Nationalspieler interessiert.

Seine Wiederauferstehung hat Götze zu großen Teilen Roger Schmidt zu verdanken, der ihn in Eindhoven betreute und aufbaute. Der 55-Jährige wechselt zur neuen Saison zu Benfica Lissabon. Nach Informationen der Sportzeitung A Bola will der Coach Mario Götze mit nach Portugal nehmen. Im Gegensatz zu den beiden oben genannten Serie-A-Klubs sitzt das Geld bei Benfica allerdings nicht so locker.