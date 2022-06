AS Rom Jose Mourinho will BVB-Flop Reinier nach Italien lotsen

Als amtierender Conference-League-Sieger will die AS Roma in der nächsten Saison unter anderem in der Europa League für Furore sorgen. Der Kader soll für dieses Vorhaben in der Breite verstärkt werden. Nächstes Transferziel ist offenbar Reinier Jesus.