AS Roma: Romelu Lukaku kassiert Platzverweis nach Blutgrätsche – Mourinho tobt

Romelu Lukaku kassierte am Sonntag eine Rote Karte - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Romelu Lukaku (30) hätte beim 1:1 gegen die AC Florenz zum Matchwinner avancieren können. Der Stürmer brachte die AS Roma früh mit 1:0 nach vorn. In der Schlussphase setzte er allerdings zu einer brutalen Grätsche an, für die er zu Recht vom Platz flog.