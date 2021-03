AS Rom : Borja Mayoral: Thema Real Madrid offenbar gegessen

Für Borja Mayoral läuft es seit seinem Leihwechsel zum AS Rom wie am vielzitierten Schnürchen. Starke 21 Torbeteiligungen in 35 Pflichtspielen stehen für das Eigengewächs von Real Madrid zu Buche, das an der Concha Espina nie aus dem Schatten der zahlreichen Mega-Stars treten konnte.

"Er ist keine Überraschung, aber er wird den Fans große Freude bereiten", spricht Mayorals Berater Alejandro Camano bei CALCIOMERCATO.IT über seinen Klienten. Die Römer halten bezüglich eines festen Transfers alle Fäden in der Hand. Mayoral kann in diesem Sommer für 15 Millionen Euro verpflichtet werden, ein Jahr später wären 20 Millionen Euro fällig.

"Wird er bleiben?", fragt Camano ganz hypothetisch, um sich die Frage noch im selben Atemzug selbst zu beantworten: "Sicher, zumindest hoffen wir das." Nachdem Mayoral seine gesamte Jugend in der Madrider Nachwuchsabteilung verbrachte und später vergeblich auf den Durchbruch wartete, scheint er mit dem Thema Real abgeschlossen zu haben.