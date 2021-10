AS Rom : Borja Mayoral und Co. - Jose Mourinho will 5 Bankdrücker loswerden

Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com



Tobias Krentscher Borja Mayoral ist beim AS Rom nach der Ankunft von Jose Mourinho nur noch zweite Wahl. Der Spanier hat Medienberichten zufolge keine Zukunft bei den Giallorossi und soll ebenso wie vier weitere Spieler den Verein verlassen.

Werbung

Borja Mayoral wechselte im Oktober 2020 von Real Madrid zum AS Rom. Der Mittelstürmer wusste durchaus zu überzeugen, sammelte in 45 Pflichtspielen insgesamt 24 Scorerpunkte (17 Tore, sieben Vorlagen). Seit dem Abschied von Trainer Paulo Fonseca sind die Aktien des 24-Jährigen allerdings gesunken. In der Serie A kommt erst auf zwei Kurzeinsätze unter dem neuen Trainer Jose Mourinho. Der Gazzetta dello Sport zur Folge will sich der Portugiese von Mayoral trennen.

Hintergrund Tammy Abraham berichtet von Mourinhos Anruf

Mayoral ist derzeit an die Roma verliehen. Der ehemalige Wolfsburger könnte im kommenden Sommer per Kaufoption für 20 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen werden. Dass die Roma Gebrauch von ihrer Klausel macht, scheint nach dem Trainerwechsel unwahrscheinlich.

Ebenfalls keine Zukunft im Stadion Olimpico sollen Mittelfeldspieler Amadou Diawara (24, Vertrag bis 2024), Innenverteidiger Marash Kumbulla (21, Vertrag bis 2022), Außenverteidiger Bryan Reynolds (20, Vertrag bis 2025) und Mayorals spanischer Landsmann Gonzalo Villar (23, Vertrag bis 2024) haben.