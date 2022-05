Conference League Jose Mourinho schiebt Feyenoord Final-Favoritenrolle zu

Jose Mourinho wird am kommenden Mittwoch nach über fünf Jahren wieder im Finale eines europäischen Wettbewerbs stehen. Seine AS Roma sieht der Maestro wegen des Spielkalenders allerdings leicht benachteiligt.

Feyenoord Rotterdam, der Finalgegner in der nächsten Woche, hat im Gegensatz zu den Italienern sieben Tage Zeit zur Vorbereitung, weil die niederländische Liga schon ihren Abschluss gefunden hat. "Sie haben die Saison beendet und können ruhig arbeiten", hielt Mourinho deshalb beim UEFA Medientag fest.

Als Ausrede für eine mögliche Niederlage will der Portugiese diesen Nachteil aber nicht nutzen: "Ich sage immer, dass das Team diese Details im Finale vergessen muss. Das sind Spiele, die es zu gewinnen gilt."

Gleichzeitig erinnerte The Special One noch einmal an die Doppelbelastung der Römer. "Wir müssen gegen Turin ein wichtiges Spiel bestreiten und es ist schwer, die Spieler ausruhen zu lassen."