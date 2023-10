Antonio Conte flirtet mit Napoli und der Roma: "Hoffe, eines Tages die Chance zu haben"

Antonio Conte würde gerne eines Tages den AS Rom oder Napoli trainieren - Foto: / Getty Images

Seit März ist Antonio Conte vereinslos, nachdem er bei den Tottenham Hotspur entlassen worden war. Vor kurzem wurde der Italiener mit der SSC Neapel in Verbindung gebracht. Nun hat er sich über ein mögliches Engagement bei Napoli geäußert. Zudem hat es ihm die AS Rom angetan.

Ähnlich wie seiner vorherigen Station Inter Mailand, ging die Trennung nicht geräuschlos von statten, Conte hatte auf einer Pressekonferenz öffentlich gegen die Klub-Führung geschossen. Momentan sieht sich der Italiener noch nicht wieder in der Lage, Cheftrainer zu sein – viel mehr wolle er die Zeit mit der Familie genießen.

Das Kapitel zwischen Antonio Conte und den Tottenham Hotspur war kein rühmliches. Knapp eineinhalb Jahre stand er bei den Londonern in der Verantwortung, ehe er im März nach sportlich ausbleibendem Erfolg entlassen worden war.

Auch ein weiterer Klub hat es dem 54-Jährigen angetan. "Ich würde gerne eines Tages ein Abenteuer in Rom oder Neapel ausprobieren, aber normalerweise bevorzuge ich es, am Ende der Saison einzusteigen", erklärte Conte in der italienischen TV-Show "Belve".

Übernimmt Conte im Sommer AS Rom von Mourinho?

"Sicherlich sind Rom und Neapel zwei Orte, an denen ich gerne leben würde", fuhr er fort: "Ich hoffe, eines Tages die Chance zu haben, diese Erfahrung zu machen." Bei der AS Rom soll Jose Mourinho nicht unumstritten sein, die Klub-Bosse sollen mit dem Saisonstart (nur Platz zehn) nicht zufrieden sein.

Im Sommer soll Conte zudem ein "riesiges Angebot aus Saudi-Arabien erhalten" haben. "Ich habe mich entschieden, nein zu sagen." Mourinhos Vertrag in Rom läuft noch bis 2024 – gut möglich, dass Conte im Anschluss von dem Portugiesen übernimmt.

Verwendete Quellen

mirror.co.uk