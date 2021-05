AS Rom : Dank Mourinho: Borja Mayoral will bei der Roma bleiben

Real-Leihgabe Borja Mayoral (24) will dem italienischen Traditionsverein AS Rom treu bleiben und freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit Jose Mourinho.

Die Roma kann den seit dem vergangenen Sommer von Real Madrid ausgeliehenen Mittelstürmer für 15 Millionen Euro fest verpflichten. Geht es nach Borja Mayoral, dann sollten die Giallorossi die Option ziehen.

Berater Alejandro Camano stellt klar: Sein Schützling will von Neu-Roma-Trainer Jose Mourinho lernen. "Borja und Mourinho haben während einer Saisonvorbereitung bei Real Madrid zusammengearbeitet. Wir sind sehr begeistert von der Idee, diese neue Phase mit ihm zu beginnen", sagte Camano laut der Sporttageszeitung AS.

Mourinho wurde in der vergangenen Woche als neuer Trainer der Römer zur neuen Saison präsentiert. The Special One unterschrieb einen Vertrag bis 2024 und folgt auf seinen Landsmann Paulo Fonseca.