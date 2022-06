AS Rom Das sagt Francesco Totti zur Entscheidung von Kylian Mbappe

Kylian Mbappe (23) sagte Real Madrid in der Vorwoche nach einem jahrelangen Flirt ab, um bei PSG zu verlängern. Roma-Legende Francesco Totti zeigt Verständnis für den Entscheid des amtierenden Weltmeisters.

Francesco Totti spielte seine gesamte Karriere nur für den AS Rom. An mangelnden Angeboten anderer Klubs lag seine Vereinstreue nicht. Unter anderem Real Madrid bemühte sich mehr als einmal um die Dienste des italienischen Mittelfeldspielers.

Totti sagte den Königlichen aber mehrfach ab. "Es ist nicht leicht, Real Madrid abzulehnen, ich habe es vor zwanzig Jahren getan, um in Rom zu bleiben", erklärt der Weltmeister von 2006. Der gebürtige Römer kann daher auch Verständnis für die Entscheidung von Kylian Mbappe aufbringen. "Er ist in Paris aufgewachsen", so Totti. "Mbappe hat, obwohl er jünger ist, die richtige Entscheidung getroffen."

Mbappe wurde 1998 im Großraum Paris geboren. 2013 heuerte er in der Nachwuchsabteilung des AS Monaco an. 2017 wechselte er für insgesamt 180 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Im Sommer 2021 bat Mbappe um seine Freigabe für einen Wechsel nach Madrid, PSG verweigerte diese jedoch.