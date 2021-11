AS Rom : Defensiver Stabilisator: Jose Mourinho will bei Real Madrid zuschlagen

Die Meisterschaft kann der AS Rom angesichts der zwölf Punkte Rückstand auf den SSC Neapel schon jetzt vergessen. Jose Mourinho sieht Nachholbedarf in allen Mannschaftsteilen und soll das auch gegenüber der Vereinsführung so ausgedrückt haben. Nacho Fernandez könnte den Weg in die Ewige Stadt antreten.

Laut El Nacional hat Nacho ohnehin vor, Real Madrid spätestens im Anschluss an diese Saison zu verlassen. Weil der spanische Rekordmeister in der Hintermannschaft mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, spülte es Nacho siebenmal in die LaLiga-Startelf, zwei Einsätze in der Champions League kommen dazu.