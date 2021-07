AS Rom : Edin Dzeko gibt eindeutiges Roma-Bekenntnis ab

Edin Dzeko ist auch in diesem Sommer wieder Teil von Wechselspekulationen. Gedanken darüber, den AS Rom zu verlassen, macht sich der Angreifer allerdings nicht.

"Ich bin es leid, darüber zu reden. Ich denke einzig und allein an die Roma", macht der 35 Jahre alte Routinier gegenüber Sky Sport Italia klar. Dzekos Vertrag bei der Roma läuft jedenfalls in weniger als einem Jahr aus. Seine Situation in der Ewigen Stadt überdenkt der Bosnier deshalb offensichtlich nicht.

Seit sechs Jahren schnürt Edin Dzeko bereits für den AS Rom seine Schuhe. Und seit fast sechs Jahren ranken sich Abgangsgerüchte um den arrivierten Torjäger. Dzeko will damit nun ein für allemal aufräumen.

Wieso auch, schließlich ist Dzeko trotz seines hohen Alters noch immer ein Garant für Tore satt. Seitdem er sich den Giallorossi angeschlossen hat, netzte der Stürmer 119-mal (55 Assists) in 260 Pflichtspielen und ist damit längst zum torerfolgreichsten Ausländer der Roma-Geschichte aufgestiegen.

In der vergangenen Saison, in der Dzeko seine Mannschaft in der Hinrunde als Kapitän auf das Feld führte, erzielte in der Serie A sieben und in der Europa League gar sechs Treffer.