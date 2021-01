AS Rom : Edin Dzeko will Rom verlassen - Absage an Premier-League-Klub

Andre Oechsner Edin Dzeko möchte den AS Rom noch in der laufenden Wechselperiode verlassen. Einem Premier-League-Klub sagt er jedoch ab.

Paulo Fonseca und Edin Dzeko wird schon seit Längerem nicht das beste Verhältnis attestiert. Noch bis Ende Januar will der Star-Angreifer den AS Rom deshalb verlassen. Zum endgültigen Bruch soll es am Wochenende gekommen sein, als Dzeko nicht für das Spiel gegen Spezia nominiert wurde. Am Montag trainierte der Roma-Kapitän separiert vom Rest der Mannschaft. Während das italienische SKY SPORT davon berichtet, dass die Giallorossi keinen Abnehmer für ihren Stürmer gefunden haben, nennt CALCIOMERCATO.COM West Ham United als potenziellen neuen Klub.