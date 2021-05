AS Rom : "Einer der Besten aller Zeiten": Jose Mourinho heuert bei der Roma an

The Special One is back. Der AS Rom hat wenige Stunden nach der Bekanntgabe der Trennung von Paulo Fonseca verkündet: Jose Mourinho (58) übernimmt den Trainerposten bei den Giallorossi.

Mourinho hat in der Serie A bereits erfolgreich für Inter Mailand gearbeitet. 2010 verabschiedete er sich mit dem Triple im Gepäck zu Real Madrid. Zuletzt stand er bei Tottenham Hotspur an der Seitenlinie.

"Wir freuen uns sehr, Jose Mourinho in der AS Roma-Familie begrüßen zu dürfen", wird Roma-Besitzer Dan Friedkin auf der Webseite der Hauptstädter zitiert.

The Special One hat in seiner Trainerlaufbahn insgesamt 25 Titel geholt. Jetzt soll er die Roma zum ersten Erfolg seit 20 Jahren führen. "Vielen Dank an die Familie Friedkin, die mich ausgewählt hat, diesen großartigen Club zu leiten und Teil ihrer Vision zu sein", so der Portugiese.

Mourinho präsentiert sich ehrgeizig, nachdem er die Spurs ohne Trophäe verlassen musste: "Nach einem Treffen mit dem Eigentümer und Tiago Pinto (Sportdirektor, Anm. d. Red.) habe ich sofort das volle Ausmaß ihrer Ambitionen für den AS Roma verstanden."