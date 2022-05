AS Rom "Einer von uns": Jose Mourinho verabschiedet Ainsley Maitland-Niles

Die Wege des AS Rom und von Ainsley Maitland-Niles werden sich in vier Wochen trennen. Die Leihgabe des FC Arsenal kehrt aller Voraussicht nach zurück nach London.

"Eine tolle Art, die Saison zu beenden, vielen Dank an die Spieler, Mitarbeiter und Roma-Fans, die mich umarmt und für die kurze Zeit, die ich im Verein verbracht habe, an mich als einen der ihren geglaubt haben", postete der Außenverteidiger auf Instagram unter ein Bild, das ihn mit dem Conference League-Pokal zeigt.

Maitland-Niles war im Januar auf Leihbasis aus Nord-London zu den Giallorossi gewechselt, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen. In der Serie A kam er nur auf knapp 500 Spielminuten. In der Conference League stand er dreimal auf dem Rasen.

Seine Zeit in Italiens Hauptstadt wird Maitland-Niles trotz seiner Reservistenrolle aufgrund des ersten Vereinstitels der Römer seit 14 Jahren und den daraus resultierenden Feierlichkeiten in der Stadt wohl nicht vergessen. "Was für eine Erfahrung", so der Rechtsverteidiger. "Ich bin ein Teil der Geschichte des Klubs."