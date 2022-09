AS Rom Europa League: Jose Mourinho hat Mitleid mit Roma-Gegner

Jose Mourinho fuhr mit der Roma am zweiten Spieltag der Europa League einen wichtigen Sieg ein - Foto: / Getty Images

Die AS Roma gewann am gestrigen Donnerstag am zweiten Spieltag der Europa League sein Heimspiel gegen HJK Helsinki. Die Giallorossi profitierten dabei von einem frühen Platzverweis gegen die Gäste. Jose Mourinho (59) hat Mitleid mit den Finnen.

"Es ist hart für den Trainer und die Spieler", diktierte der portugiesische Starcoach nach dem Abpfiff laut Sky Sport Italia in die Notizbücher der Journalisten. "HJK tut mir leid, sie haben gut angefangen und hatten es nur schwer, nachdem sie aufgrund einer Entscheidung des VAR mit zehn Mann spielen mussten." Die Entscheidung des Videoschiedsrichters, Innenverteidiger und Mannschaftskapitän Miro Tenho nach 14 Minuten vom Feld zu nehmen, sei zwar "richtig" gewesen, so The Special One: "Aber ich war auch schon in dieser Situation. Das ist schwierig." Andrea Belotti trifft erstmals für die Roma In Überzahl erzielten Paulo Dybala (47.), Lorenzo Pellegrini (49.) und Andrea Belotti (68.) die Tore für die Hausherren. Für Neuzugang Belotti, der ablösefrei vom FC Turin in die Hauptstadt kam, war es der erste Treffer für die Roma. "Zu Hause vor der Curva zu treffen, ist ein unglaubliches Gefühl", jubilierte der italienische Nationalstürmer.

Die Roma brauchte nach der überraschenden Niederlage am ersten Spieltag bei Ludogorez Rasgrad (1:2) den Sieg dringend. Mit nun drei Punkten belegen die Giallorossi den dritten Tabellenplatz hinter Betis Sevilla (6 Punkte) und Rasgrad (3).

