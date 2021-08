AS Rom : Ex-Barça-Ass Pedro Rodriguez wechselt die Seiten

Seit einem Jahr kickte Pedro Rodriguez für den AS Rom, nachdem er ablösefrei vom FC Chelsea gekommen war. Nun wechselt der Welt- und Europameister innerhalb Roms die Seiten.

Sarri und Pedro kennen sich aus gemeinsamen Chelsea-Zeiten. Von 2018 bis 2019 arbeiteten sie gemeinsam in der Premier League und gewannen die Europa League. Nach nur einem Jahr musste Sarri die Stamford Bridge wieder verlassen.

Es folgte eine Anstellung bei Juventus (2019/2020) und eine einjährige Auszeit. Jetzt kehrt der Kettenraucher zurück auf den Trainerstuhl.

Pedro Rodriguez hatte seinen Jugendverein FC Barcelona nach unter anderem drei Titeln in der Königsklasse 2015 verlassen und sich den Blues angeschlossen. Nach fünf Jahren heuerte er in der Serie A an.