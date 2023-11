Finanz-Desaster bei Renato Sanches: Roma zahlt über halbe Million für 98 Minuten

"Für alles, was mit Renato Sanches schief läuft, gibt es nur einen Verantwortlichen: mich", hatte Tiago Pinto, der bei der AS Rom als Sportchef amtet, schon Anfang September alle Schuld auf sich genommen. Und bis heute ist in dieser Personalie tatsächlich alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können.

Pinto war Sanches' Anfälligkeit für Verletzungen sehr wohl bewusst, wie er zugab: "Bei Benfica wollte ich ihn holen und es ist mir nicht gelungen. Ich bin mir des Risikos bewusst, aber dieses Mal wollte ich die Gelegenheit nicht verpassen, ihn zu holen."

Roma und Renato Sanches – ein teures Missverständnis

Die Arbeitsbeziehung zwischen der Roma und Sanches ist vor allem aus finanzieller Sicht ein großes Missverständnis. Die Gazzetta dello Sport stellt im Rahmen dessen eine echte Horror-Rechnung auf.