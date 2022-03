AS Rom : Florian Neuhaus taucht auf der Roma-Shortlist auf

Ein Bekenntnis zu Borussia Mönchengladbach hat Florian Neuhaus zuletzt vermieden. In Italien wird über ein Interesse des AS Rom spekuliert.

Jose Mourinho kann sich offenbar vorstellen, eine Zusammenarbeit mit Florian Neuhaus einzugehen. Nach Informationen des italienischen Portals Tuttomercatoweb.com genießt der deutsche Nationalspieler beim Trainer des AS Rom einen enorm hohen Stellenwert.

Neuhaus wird dem Bericht zufolge auf der Liste möglicher Neuzugänge für das Mittelfeld ganz oben geführt. Mourinho will sein Team nach einer alles in allem enttäuschenden Saison noch mal deutlich verstärken und sieht als Problemzone vor allem die Schaltzentrale an.

