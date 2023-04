Roma-Legende Francesco Totti bewundert Real Madrid und Carlo Ancelotti

Francesco Totti (46) hielt der AS Roma während seiner gesamten Karriere die Treue. Gefühle hat der Weltmeister von 2006 aber nicht nur für die Giallorossi. Auch Real Madrid hat einen Platz in seinem Herzen.

Francesco Totti spielte mit der AS Roma gegen Real Madrid - Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com

"Das war ein Gefühl, an das ich mich immer erinnern werde", gibt Totti Einblick in seine Gefühlswelt. In einem Stadion wie dem Bernabeu Support der Fans zu erhalten, sei "einzigartig" und "unglaublich."

Totti schwärmt von Ancelotti

Einzigartig ist in Tottis Augen auch Carlo Ancelotti. "Er ist ein bodenständiger Mensch, der so viel Positivität ausstrahlt", erklärt der Ex-Roma-Superstar. Er habe eine " fantastische Beziehung" zu seinem Landsmann.

