AS Rom : Henrikh Mkhitaryan hat in Rom sein Glück gefunden – Vertragsgespräche stehen an

Fussballeuropa Redaktion Henrikh Mkhitaryan (31) hat sich nach seiner Zeit als Reservist beim FC Arsenal im Trikot der Roma zurück ins Rampenlicht gespielt. Kein Wunder, dass eine Vertragsverlängerung im Raum steht.

Nach seinem Tausch-Wechsel von Manchester United zu Arsenal – Alexis Sanchez ging im Frühjahr 2018 im Gegenzug von den Gunners zu den Red Devils – war Henrikh Mkhitaryan zunächst gesetzt. In der folgenden Saison und nach dem Abschied von Arsene Wenger fand sich der Ex-Dortmunder aber immer häufiger auf der Ersatzbank wieder. Die Folge: Der Armenier schloss sich im Sommer 2019 dem AS Rom an. Zunächst auf Leihbasis, seit vergangenem Sommer ist er fester Angestellter der Giallorossi. Mkhitaryans Bilanz in Rom kann sich sehen lassen. 18 Tore und 16 Vorlagen lieferte er in 49 Spielen.

"Die Roma hat an mich geglaubt. Ich bin glücklich" Der Offensivakteur ist glücklich in der ewigen Stadt. "Die Roma hat an mich geglaubt, man kann an meinem Spiel sehen, dass ich hier glücklich bin", so der 31-Jährige gegenüber LA REPUBBLICA.