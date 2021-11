AS Rom : "Ich bin wütend": Jose Mourinho tobt nach Niederlage gegen den AC Mailand

Der AS Rom verliert das Topspiel des 11. Spieltags der Serie A gegen den AC Mailand mit 1:2. Jose Mourinho war im Anschluss an die Partie komplett bedient. Zum einen, weil sein Rekord gebrochen wurde. Auf der anderen Seite bewertet er die fehlende Leistung gegenüber des eigenen Anhangs.

Stephan El Shaarawys Treffer in der Nachspielzeit kam viel zu spät, um gegen Milan etwas ausrichten zu können. Der eingewechselte Angreifer schaffte es lediglich, auf 1:2 aus Sicht des AS Rom zu stellen. Zuvor trafen Zlatan Ibrahimovic und Franck Kessie, die dafür sorgten, dass Jose Mourinho zum ersten Mal seit 43 Heimspielen in der Serie A verlor.

Entsprechend übellaunig präsentierte sich The Special One nach Schlusspfiff. "Kompliment an Milan", sagte Mourinho bei DAZN. "Mehr möchte ich nicht sagen, sonst stehe ich nächste Woche nicht mehr an der Seitenlinie. Ich bin wütend über den mangelnden Respekt gegenüber den Roma-Fans. Wir haben nicht gut gespielt, aber wir haben alles auf dem Platz gelassen. Wir haben diesen Respekt, andere nicht – und das macht mich wütend. Das ist alles."