"Ich kann nichts tun": Juventus jagt Eckpfeiler von Jose Mourinho

Mourinho will Smalling halten

Jose Mourinho würde Smalling gerne weiterhin in seiner Mannschaft sehen. Letztendlich liege die Entscheidung aber bei dem Spieler selbst, so The Special One am Rande des 2:0-Erfolgs über Empoli (Tore: Ibanez, Abraham): "Ich kann nichts tun, um ihn zu überzeugen."

Verwendete Quellen: Tuttomercatoweb