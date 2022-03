AS Rom : Inter Mailand und Roma mit guten Chancen bei Florian Grillitsch

Die Chancen, dass Florian Grillitsch ab der kommenden Saison in der Serie A spielen wird, sind offenbar signifikant gestiegen. Inter Mailand sowie der AS Rom gelten als Interessenten.

Wie der Insider Nicolo Schira schreibt, hat Grillitsch das Hoffenheimer Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und ist bereit, im Sommer eine neue Herausforderung anzupacken. Verschiedene Vermittler sollen Grillitsch in den letzten Wochen Inter Mailand und dem AS Rom angeboten haben.

"Der eine oder andere hat sich zuletzt für den TSG-Weg entschieden, deswegen möchte ich nicht ausschließen, dass auch er das tut", sagte Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß im Februar. "Solange nichts final entschieden ist, hoffe ich, dass der wichtige Spieler Florian Grillitsch auch nächstes Jahr noch für uns ein Thema ist."

Der österreichische Nationalspieler, der zum zweiten Mal in dieser Saison positiv auf das Coronavirus getestet worden war, fällt aktuell wegen seiner erneuten Infektion aus. Am Donnerstag (20.45 Uhr) steht für die Alpenrepublik das Halbfinale in den WM-Playoffs gegen Wales an.