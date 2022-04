Jose Mourinho drückt Ex-Klub Inter die Daumen im Meisterschaftsrennen

Nach 12 Spielen kassierte The Special One mit seiner Mannschaft wieder eine Pleite in der Liga. Da das Ergebnis insgesamt in Ordnung ging, zeigte Mourinho bei DAZN viel Respekt für den Kontrahenten. "Inter ist Inter, sie sind das beste Team in der Serie A, mit Spielern, die in jeder Hinsicht großartig sind, aber bei allem Respekt, es gibt viele ,Tiere‘ in ihrem Kader – im positiven Sinne!"

Seinen Mannen machte der Trainer deshalb auch keinerlei Vorwürfe. "Wir mussten heute perfekt sein und wir waren nicht perfekt. Wir haben es gut gemacht, aber wir waren nicht perfekt." Eine Niederlage gegen einen überlegenen Gegner wiegt für Mourinho vergleichsweise wenig. "Ich verliere nach drei Monaten lieber gegen eine Mannschaft, die stärker ist als wir, also habe ich nichts zu sagen."