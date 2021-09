AS Rom : Javier Pastore verabschiedet sich emotional von der AS Roma

Für Javier Pastore ist das Abenteuer Rom nach drei Jahren beendet. Der Argentinier einigte sich mit der AS Roma auf die vorzeitige Auflösung seines noch bis 2023 gültigen Vertrages. Auf Social Media nahm er noch einmal Abschied von seinen Fans.

"Es ist nicht einfach für mich, diesen Klub, diese Stadt und diese Fans mit dem Bewusstsein zu verlassen, dass ich nicht alle Erwartungen erfüllen konnte, die in mich gesetzt wurden", begann der 32-Jährige seine Abschiedsrede auf Instagram.

Pastore wechselte 2018 für 24,7 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu AS Rom. In der italienischen Hauptstadt kam der Offensivspieler wegen seiner Verletzungen aber nie so wirklich zum Zug.