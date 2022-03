AS Rom : "Nicht für Fußball geeignet": Jose Mourinho schimpft über den Rasen

Die AS Roma tritt heute Abend in der ersten von zwei Achtelfinal-Begegnungen in der Conference League beim niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim an. Jose Mourinho glaubt fest an einen Sieg seiner Römer. Der zu bespielende Platz stimmt ihn nicht so erwartungsfroh.