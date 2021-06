Nationalmannschaft : Cristiano Ronaldo: Jose Mourinho erklärt, welchen Rekord CR7 unbedingt knacken will

Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere schon so einige Bestmarken aufgestellt. Zuletzt am Dienstagabend bei der EURO. Der landsmännische Jose Mourinho ist überzeugt davon, dass der Superstar noch einen bestimmten Rekord brechen möchte.

Und Cristiano Ronaldo lieferte. Der fünffache Weltfußballer erzielte einen Doppelpack in Budapest und hatte so großen Anteil am 3:0-Erfolg seiner Mannschaft. Dabei stellte CR7 gleich mehrere Rekorde auf.

Die portugiesische Nationalmannschaft stieg als Titelverteidiger an diesem Dienstag mit dem Spiel gegen Ungarn in die Europameisterschaft ein. Cristiano Ronaldo und Kollegen wollen ihren Titel natürlich im besten Fall verteidigen. Dabei ist Portugal vor allem auf die Tore des Superstars angewiesen.

Zudem ist CR7 der erste Spieler, der in elf aufeinanderfolgenden Turnieren traf. Treffsicher ist der Superstar schon seit Jahren. Er kommt auf 106 in 176 Spielen im Nationaldress. In der ewigen Rangliste liegt Ronaldo nur noch drei Tore hinter Ali Daei, der für den Iran 109 Treffer verbuchte. Für Jose Mourinho ist klar, dass Ronaldo Daei unbedingt überholen möchte.

"Er will den Rekord des iranischen Spielers für Tore für eine internationale Mannschaft holen", ist sich Mourinho gegenüber talkSPORT sicher. The Special One wird ab der kommenden Saison den AS Rom trainieren und somit während der Saison mindestens zweimal auf Ronaldo treffen. Mourinho kann aber gerne darauf verzichten.