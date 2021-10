AS Rom : Jose Mourinho erteilt Newcastle eine Abfuhr - trotz großer Zuneigung zum Klub

Völlig schweigsam wollte sich der Portugiese dann allerdings doch nicht zeigen. "Das einzige, das ich sagen kann, ist, dass ich für viele, viele Jahre mit einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der Newcastle-Geschichte, Sir Bobby Robson, zusammengearbeitet habe." Mourinho war unter anderem in seiner Zeit bei Barça der Assistent von Robson.

Jose Mourinho hat sich vor dem Spitzenspiel seiner AS Roma gegen Juventus Turin über ein mögliches Engagement bei den Magpies geäußert. "In Bezug auf Newcastle habe ich nichts zu sagen. Absolut nichts."

"Und aus diesem Grund hatte ich immer eine kleine emotionale Verbindung zu dieser Stadt und der Anhängerschaft. Aber mehr ist da nicht." The Special One ist bei seinem aktuellen Arbeitsgeber in Italien sehr glücklich. "Ich bin zu 100 Prozent auf das Roma-Projekt, das Friedkin-Projekt, fokussiert."