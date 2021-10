AS Rom : Jose Mourinho erhält stehende Ovationen nach Verbannung auf die Tribüne

Die AS Roma konnte sich nach der peinlichen 1:6-Schlappe unter der Woche in der Europa Conference League bei Bodö/Glimt teilweise wieder rehabilitieren. Das 0:0 in der Liga gegen Spitzenreiter SSC Neapel musste der Trainer der Römer in der Schlussphase aber von den Rängen aus beobachten.