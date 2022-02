AS Rom : Jose Mourinho gerät bei der Roma unter Druck

Im Sommer 2020 hatte der US-Milliardär Dan Friedkin den AS Rom übernommen, den er zu einem der größten Klubs Europas machen möchte. Die bisherige Bilanz fällt jedoch äußerst ernüchternd aus, vor allem in dieser Saison.

Enttäuschende Auftritte in der Conference League, das Aus im Viertelfinale der Coppa Italia und lediglich Platz 7 in der Serie A: Dan Friedkin hat sich mehr von der Saison des AS Rom erhofft. Immerhin investierte der schwerreiche Klubbesitzer in den vergangenen beiden Transferperioden über 120 Millionen in den Kader.

Von der Friedkin Group ist bisher zwar kein öffentliches Statement zur aktuellen sportlichen Situation ausgegangen. Laut der italienischen Zeitung Il Tempo sind die Investoren "sehr enttäuscht" über die bisherigen Darbietungen der Mannschaft.