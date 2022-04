Jose Mourinho guckt sich Trio von Manchester United aus

Die Roma will unter Mourinhos Führung wieder internationalen Glanz erreichen. Nach dem 1:1 im Halbfinalhinspiel der Conference League bei Leicester City hat die Roma in der kommenden Woche im eigenen Stadion alle Möglichkeiten für den Finaleinzug.

Dennoch sind die Funktionäre in der Ewigen Stadt mit dem Abschneiden in dieser Saison nicht wirklich zufrieden. In der Coppa Italia war bereits im Viertelfinale Schluss und mit Platz 5 droht das Verpassen der Champions League. Die US-amerikanischen Klubbesitzer wollen daher im Sommer noch mal kräftig in den Kader investieren.