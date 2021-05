AS Rom : Jose Mourinho: Holt er David de Gea nach Rom?

Beim AS Rom soll im Sommer eine neue, erfolgreiche Ära beginnen. Mit Jose Mourinho (58) auf der Trainerbank. Der portugiesische Starcoach hat offenbar bereits schon einige Personalwünsche an die Vereinsoberen geschickt. Unter anderem soll angeblich David de Gea kommen.

Als Ersatz und neue Nummer eins soll der AS Rom laut CORRIERE DELLO SPORT niemand geringeren als David de Gea (30, Vertrag bis 2023) von Manchester United ins Visier genommen haben. Mourinho soll sich eine Zusammenarbeit mit dem Spanier wünschen.

Die Roma muss in den kommenden Monaten auf Pau Lopez verzichten. Der Keeper wird an der Schulter operiert und fällt aller Voraussicht nach mindestens drei Monate aus.

Nach Mourinhos Abschied aus dem Old Trafford sind de Geas Aktien gesunken. In der Premier League hat er seinen Platz an den sechs Jahre jüngeren Dean Henderson verloren. Der Rekordmeister ist angeblich bereit, den Spanier ziehen zu lassen, um dessen Gehalt einzusparen.

Mit einer kolportierten Jahresgage von knapp 20 Millionen Euro ist de Gea einer der Topverdiener bei den Red Devils und in der gesamten Premier League. Bei der Roma müsste sich der Ex-Atleti-Keeper wohl auf Gehaltseinbußen gefasst machen.