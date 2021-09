Später Sieg für AS Rom : Jose Mourinho: In seinem 1.000 Spiel gehen die Emotionen mit ihm durch

Die AS Roma feierte am gestrigen Sonntag einen Last-Minute-Sieg gegen Sassuolo Calcio (2:1) und bleibt damit weiterhin ohne Punktverlust in der neuen Saison. Ihr Coach Jose Mourinho beging mit dieser Partie sein 1.000 Spiel und konnte nach dem späten Siegtreffer nicht mehr an sich halten.