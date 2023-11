Rückkehr zu Real Madrid? Jose Mourinho kommentiert Gerüchte

Jose Mourinhos Arbeitspapier beim AS Rom läuft am Saisonende aus - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Jose Mourinho (60) steht in Kontakt mit den Vereinseigentümern des AS Rom. Über eine Vertragsverlängerung hat der Portugiese mit den Bossen aber nicht gesprochen. Der Startrainer äußert sich zudem zu den Gerüchten um eine mögliche Anstellung bei Real Madrid.

"Ich habe mich mit den Friedkins unterhalten, aber es ging nicht um einen neuen Vertrag", sagte The Special One gegenüber TG1. Mit Dan Friedkin (58) habe er nach dem Derby gegen Lazio zehn Minuten telefoniert, mit dessen Sohn Ryan in der vergangenen Woche gesprochen.

Mourinhos Arbeitspapier in der ewigen Stadt läuft am 30. Juni 2024 aus. Italienischen Medienberichten zufolge wird eine weitere Zusammenarbeit unwahrscheinlicher. Mourinho hält sich bedeckt, was seine Zukunft betrifft. "Ich weiß es nicht", stellt er auf die Frage nach einer Vertragsverlängerung klar.

Mourinho betreibt Eigenwerbung

Die Roma wurde im vergangenen Sommer hochkarätig verstärkt. Unter anderem kam Romelu Lukaku (30) vom FC Chelsea, auch Mourinhos Landsmann Renato Sanches (26) wurde verpflichtet - ebenso wie Weltmeister Leandro Paredes. In der Liga läuft die Roma den Erwartungen allerdings hinterher.