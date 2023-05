Jose Mourinho lehnt Chelsea-Anfrage ab – zumindest vorerst

Noch immer ist nicht geklärt, wer in der neuen Saison das Zepter beim FC Chelsea schwingen wird. Jose Mourinho (60) kann aus dem Kreis der Anwärter italienischen Medienberichten zufolge gestrichen werden. Zumindest vorerst.

Favorit auf den Posten an der Stamford Bridge ist aktuell Mauricio Pochettino. Gehandelt wurden auch Kandidaten wie Luis Enrique, Julian Nagelsmann (beide vereinslos) oder Roger Schmidt (Benfica Lissabon). Auch Jose Mourinho stand bei Chelsea offenbar auf der Liste der möglichen Heilsbringer.

Der mit über 600 Millionen Euro auf dem Transfermarkt verstärkte Traditionsverein aus West-London belegt nach 33 absolvierten Spielen lediglich den zwölften Tabellenplatz der Premier League. In der neuen Saison soll unter einem neuen Trainer alles besser werden.

Beim FC Chelsea herrscht Chaos. Unter Interimstrainer Frank Lampard wurde am gestrigen Dienstag auch das sechste Spiel in Folge verloren, gegen den FC Arsenal setzte es eine hochverdiente 1:3-Niederlage.

Jose Mourinho ist seit 2021 Trainer des AS Rom - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Wie der Corriere dello Sport berichtet, hat ein Verantwortlicher der Londoner Kontakt zu The Special One aufgenommen. Mourinho habe aber deutlich gemacht, dass er vorerst kein Interesse an einer dritten Amtszeit bei Chelsea habe.

Mourinho will den Giallorossi der italienischen Sporttageszeitung zufolge treu bleiben. Ausgeschlossen ist ein Abschied des 60-Jährigen aus Rom allerdings nicht. Dem Vernehmen nach plant er Gespräche mit Vereinsboss Dan Friedkin, um über die Zukunft zu sprechen.

Paris Saint-Germain und die brasilianische Nationalmannschaft locken Mourinho

Mourinho soll nicht nur im Visier von Chelsea, sondern auch Paris Saint-Germain und des brasilianischen Fußballverbands stehen. CBF sucht einen Nachfolger für Tite, neben Mourinho wird Carlo Ancelotti (63, Real Madrid) heiß gehandelt. Mourinhos Vertrag in der ewigen Stadt ist noch bis 2024 datiert, ebenso lang ist Ancelottis Arbeitspapier in Madrid gültig.

Verwendete Quellen

Corriere dello Sport