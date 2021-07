AS Rom : Jose Mourinho lockt: Wechselt Europameister Andrea Belotti zur Roma?

Der AS Rom um seinen neuen Trainer Jose Mourinho soll großes Interesse an einer Verpflichtung signalisieren. Die Giallorossi seien allerdings nicht bereit, mehr als 18 Millionen Euro für den frischgebackenen Europameister zu zahlen. In der Hauptstadt Italiens soll man sich erst ab einer Summe von rund 30 Millionen Euro verhandlungsbereit zeigen.

Was sich noch einmal wertsteigernd auswirken wird, ist Belottis Teilnahme an der Europameisterschaft, die er mit Italien gewann. Der Torino-Angreifer konnte sich zwar aus dem Spiel heraus nicht in die Torschützenliste eintragen, kam aber immerhin in sechs von sieben Spielen zum Einsatz (215 Minuten) und traf im Endspiel im Penalty-Shootout.

Belotti wurde aufgrund seiner starken Torquote von 105 Treffern in 228 Einsätzen für den FC Turin immer mal wieder mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Trotz vieler Angebote und Nachfragen hielt er Torino allerdings stets die Stange.