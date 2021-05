AS Rom : Jose Mourinho lockt - Jerome Boateng auf dem Sprung nach Rom?

Jerome Boateng winkt eine Anstellung in der Serie A. Medienberichten zufolge zeigt der AS Rom Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Ex-Nationalverteidiger.

Wie die italienische Sporttageszeitung GAZZETTA DELLO SPORT in Erfahrung gebracht hat, würde Roma-Coach Jose Mourinho (58) seine Defensivabteilung gerne mit dem zweimaligen Triple-Sieger verstärken.

Mourinho gilt seit langem als Boateng-Fan, während seiner Amtszeiten bei Manchester United und Tottenham Hotspur soll er jeweils an einer Verpflichtung des gebürtigen Berliners interessiert gewesen sein.

Was einen Wechsel des ablösefreien Innenverteidigers zu den Giallorossi erschweren könnte: Die Roma verpasste die Champions-League-Qualifikation, tritt in der neuen Spielzeit nur in der drittklassigen Conference League an.