AS Rom : Jose Mourinho nach Blamage mit Rundumschlag gegen eigene Spieler

Der AS Rom blamierte sich am Donnerstagabend in der Conference League mit 1:6 beim norwegischen Underdog Bodø/Glimt. Bei Jose Mourinho machten sich Enttäuschung und großer Frust breit. Der Roma-Trainer kritisiert mitunter die Qualität seiner Spieler.