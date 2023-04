Jose Mourinho nimmt Buhmann Tammy Abraham in Schutz

Jose Mourinho verteidigt seinen Stürmer Tammy Abraham - Foto: / Getty Images

Tammy Abraham (25) hat in der letzten Saison groß aufgetrumpft. In dieser Spielzeit läuft für den Stürmer der AS Roma hingegen nicht viel zusammen. Nachdem ihn kürzlich selbst der eigene Anhang ins Visier genommen hatte, sprang ihm sein Trainer, Jose Mourinho (60), zur Seite.

Beim 3:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua wurde Tammy Abraham bei seiner Auswechslung in der 58. Minute vor heimischem Publikum ausgepfiffen. Mourinho bezog einen Teil der Kritik später auf sich selbst, um seinen Spieler zu verteidigen. "Die Buhrufe sind manchmal hart, ich weiß nicht, ob die Buhrufe für ihn oder für mich waren, für die Auswechslungen", sagte The Special One nach der Partie. "Oder vielleicht gab es einen Prozentsatz von Fans, die ihn ausgebuht haben und andere haben mich ausgebuht." AS Roma: Jose Mourinho fühlt mit Abraham Abraham kam in der letzten Saison noch auf 27 Pflichtspieltore. In dieser Spielzeit sind es dagegen erst sieben Treffer. In der Serie A hat der Endländer nun seit sieben Spielen nicht mehr eingenetzt. Mourinho weiß, wie sehr diese Flaute an seinem Profi nagt.

Tammy Abraham macht eine Torflaute in der Serie A durch - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com