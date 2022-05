AS Rom Jose Mourinho: "Real Madrid befindet sich in meinem Herzen"

Jose Mourinho hat den Einzug von Real Madrid ins Champions-League-Endspiel offenbar mit Wohlwollen vernommen. "Real Madrid befindet sich in meinem Herzen, ich bin ein Blanco, Blanco, Blanco. Es ist der größte Klub der Welt", sagte The Special One am Rande des 1:0-Erfolg seiner Roma gegen Leicester City.

Mourinho trainierte Real Madrid von 2010 bis 2013. Ihm folgte Ancelotti, der 2015 entlassen und im vergangenen Sommer zurückgeholt wurde. Beide sind alte Hasen im Trainergeschäft – und zwei der erfolgreichsten Trainer überhaupt.

Beide haben die Primera Division, die Serie A, die Premier League und die Champions League gewonnen. Während Ancelotti mit Real nach seiner vierten Königsklassen-Trophäe greift, winkt Mourinho nun in der Conference League der Titel, nachdem sich Rom im Halbfinale gegen Leicester City durchsetzte.