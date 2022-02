AS Rom : Jose Mourinho schießt gegen Presse: "Journalismus ohne Ethik"

Der AS Rom befindet sich nicht auf dem Kurs, den sich die neuen Investoren erhofft haben. Jose Mourinho steht in der Kritik. Der Roma-Trainer lässt die Berichte über seine Person nicht unkommentiert stehen.

Jose Mourinho hat auf die letzten Meldungen reagiert, nach denen es innerhalb der Mannschaft einige Spieler gebe, die den Trainer des AS Rom für zu großspurig halten, andere wiederum sollen die Methoden von The Special One für veraltet halten. Zudem soll er nach dem jüngsten Pokal-Aus gegenüber seinem Team ausgerastet sein.

"Nur eine Nachricht kann ich nicht leugnen, alle anderen sind eine Lüge", so Mourinho in brüskem Ton bei DAZN. "Es ist Journalismus fünfter Klasse und ohne Ethik. Ohne die Essenz, die Wahrheit sagen zu wollen." Die Roma war am Sonntag nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Sassuolo hinausgekommen und steht weiterhin auf dem enttäuschenden 7. Tabellenplatz.