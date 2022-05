AS Rom Jose Mourinho schießt gegen Video-Schiri – Europa für die Roma in Gefahr

Der AS Rom musste am Montagabend eine schmerzhafte Niederlage beim AC Florenz einstecken. Starcoach Jose Mourinho (58) attackierte im Anschluss an das Spiel die Unparteiischen und den Video-Schiedsrichter.

"Die Erklärung … wir haben lange auf eine Erklärung gewartet und wir haben keine Erklärung", sagte The Special One bei DAZN auf die strittigen Szenen angesprochen. Die Fiorentina erhielt früh einen Strafstoß, den Nico Gonzalez verwandelte.

Für Mourinho eine klare Fehlentscheidung. "Ich habe das Filmmaterial bereits gesehen, es ist eine Berührung, aber kein Foul. Der Schiedsrichter war nah dran und gab keinen Elfmeter. Im VAR-Raum intervenierte Herr Banti", kritisiert der Portugiese den Video-Schiri. "Seine Erklärung würde ich gerne hören."

"Fiorentina war stärker"

Mourinho übte aber auch Kritik an seiner Mannschaft. "Abgesehen vom Elfmeter war Fiorentina auch stärker, sie haben in einem anderen Tempo und mit Konzentration gespielt, also haben sie verdient gewonnen", so der zweifache Champions League-Sieger.