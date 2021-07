AS Rom : Jose Mourinho schmeißt sich an Roma-Transferziel heran

AS Rom und Arsenal befinden sich seit Wochen in Verhandlungen. Die Italiener möchten den defensiven Mittelfeldspieler Granit Xhaka in diesem Sommer verpflichten. Die beiden Parteien konnten sich bisher jedoch nicht auf eine Ablösesumme einigen. Der Coach der Roma versucht den Transfer derweil auf Social Media voranzutreiben.