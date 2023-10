Jose Mourinho: Seine Tage bei der Roma sind gezählt - Abflug in die Wüste?

Jose Mourinho droht offenbar das Aus beim AS Rom - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Die AS Roma hat im dritten Jahr unter Jose Mourinho einen Fehlstart in der Serie A eingelegt. Die Krise bleibt offenbar nicht ohne Folgen. Die Wege der Giallorossi und des Portugiesen werden sich angeblich zum Saisonende trennen.

Jose Mourinho wurde nach seiner ersten Spielzeit als Cheftrainer des AS Rom von den Tifosi gefeiert. The Special One führte die Hauptstädter zum ersten Titel seit über 20 Jahren (Conference League). Ein Jahr später scheiterten die Giallorossi erst im Endspiel der Europa League gegen den FC Sevilla.

Ein Erfolg gegen die Andalusier hätte die Qualifikation für die Champions League bedeutet, in der Liga war die Roma nicht über den sechsten Tabellenplatz hinausgekommen. Für die Spielzeit 2023/24 wurde der Kader ordentlich verstärkt, unter anderem kamen Romelu Lukaku und Weltmeister Leandro Paredes.

Roma in der Krise

Die Roma soll im dritten Jahr unter Mourinho die Champions League Qualifikation klarmachen und im Optimalfall um die Meisterschaft mitspielen. Davon ist die Mannschaft von Jose Mourinho derzeit allerdings meilenweit entfernt. Nach acht Spieltagen belegt der Hauptstadt-Klub nur den zehnten Rang.