Auch Marcos Senesi im Visier Jose Mourinho setzt Eintracht-Ass Evan Dicka auf Roma-Liste

Jose Mourinho (59) will den Kader des AS Rom verstärken, um im Titelkampf der Serie A ein Wörtchen mitreden zu können. Im Visier des portugiesischen Startrainers: Evan Dicka von Eintracht Frankfurt.

Die Roma sucht nach der Verpflichtung von Nemanja Matic für sein defensives Mittelfeld vorrangig eine neue Fachkraft für die Offensive und einen neuen Abwehrspieler. Der Name von Evan Dicka fällt in diesem Zusammenhang in Italiens Sportpresse.

Laut der Sporttageszeitung Corriere dello Sport steht Dicka auf der Liste von Jose Mourinho. Der französische U21-Nationalspieler war 2018 für 5,5 Millionen Euro von AJ Auxerre zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Bei den Hessen ist der Abwehrspezialist seit dem ersten Tag gesetzt.

Bei aller Freude über die starken Leistungen von Dicka hat die Eintracht ein Problem: Der 1,92 m große Linksfuß steht nur noch ein Jahr unter Vertrag. Ohne Verlängerung ist die kommende Transferperiode die letzte Möglichkeit, eine angemessene Ablöse für den Spieler zu kassieren.