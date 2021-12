AS Rom : Jose Mourinho sitzt trotz Ergebniskrise fest im Roma-Sattel

Nur 25 Punkte nach den ersten 16 Spielen in der Serie A zählt der AS Rom in der Serie A, was den enttäuschenden 7. Tabellenplatz nach sich zieht. Zudem bangen die Giallorossi um den direkten Einzug in das Achtelfinale der Conference League.

Klar ist, dass sich die Roma im Zuge der Traineranstellung von Jose Mourinho eine sofortige Verbesserung der sportlichen Lage erhofft hat. Da diese bisher nicht eingetreten ist, mehren sich im Umfeld die durchaus kritischen Stimmen gegenüber The Special One.