AS Rom Jose Mourinho streckt Fühler nach einem Leipziger aus – wohl vergeblich

Der frischgebackene Conference-League-Sieger AS Rom zeigt Medienberichten zufolge Interesse an Benjamin Henrichs von RasenBallsport Leipzig. Der Außenverteidiger hat aber offenbar keine Lust auf eine Luftveränderung.

Unter Jesse Marsch hegte Henrichs noch Wechselgedanken, da er selten in der Startformation zu finden war. Nach dem Trainerwechsel und der Amtsübernahme von Domenico Tedesco wurde Henrichs jedoch zum Leistungsträger. An einen Wechsel denkt der 25-Jährige daher nicht mehr: "Nee, ich fühle mich in Leipzig wirklich wohl."

Benjamin Henrichs schaffte den Sprung in die Bundesliga einst bei Bayer Leverkusen. Die Werkself verkaufte ihr Eigengewächs 2018 für 20 Millionen Euro an AS Monaco. Nach zwei Jahren im Fürstentum kehrte der Rechtsverteidiger nach Deutschland zurück und heuerte bei RB Leipzig an, wo er noch bis 2025 unter Vertrag steht.