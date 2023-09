Dybala und Lukaku: Mourinho will neues Roma-Traumpaar von der Leine lassen

Noch standen Roma-Neuzugang Romelu Lukaku (30) und Weltmeister Paulo Dybala (29) noch keine einzige Minute im Trikot der Giallorossi gemeinsam auf dem Platz. Das will Roma-Coach Jose Mourinho nun ändern.

Das von der italienischen Sportzeitung Corriere dello Sport als "Traumpaar" betitelte Stürmer-Duo bestehend aus dem Belgier Romelu Lukaku und dem Argentinier Paulo Dybala könnte am Wochenende beim Heimspiel gegen Empoli erstmals gemeinsam für den AS Rom auf dem Platz stehen.

Mourinho plant wohl mit beiden in der Startelf

Nachdem der Wechsel von Romelu Lukaku zu Inter platzte und er somit erst sehr spät in der abgelaufenen Transferphase die italienische Hauptstadt wechselte, konnte der 30-Jährige erst am 3. Spieltag bei der 1:2-Heimniederlage gegen den AC Mailand sein Debüt für den AS Rom feiern. Der Belgier wurde für die letzten 19 Minuten eingewechselt.

Dybala musste zuletzt pausieren

Nicht mit dabei war dabei Paulo Dybala, der Argentinier musste mit Adduktorenbeschwerden passen. Jetzt plant Jose Mourinho allerdings, die beiden Offensiv-Superstars beim kommenden Heimspiel gegen Empoli am Sonntag um 20:45 gemeinsam in die Startelf zu beordern.