Jose Mourinho wütet: "Der schlechteste Schiri, den ich je gesehen habe"

Jose Mourinho (60) ist seit fast zwei Jahren Trainer des AS Rom - Foto: / Getty Images

Die AS Roma musste am Mittwoch wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation abgeben. Trainer Jose Mourinho (60) hat den Schiedsrichter als Mitschuldigen am Unentschieden gegen Monza ausgemacht.

Aktuelles Video aus der Serie A

"Das war der schlechteste Schiedsrichter, dem ich in meiner gesamten Karriere begegnet bin", schimpfte The Special One laut Football Italia nach dem 1:1 in der Lombardei über Daniele Chiffi. "Und glauben Sie mir, ich habe schon viele schlechte Schiedsrichter erlebt." Die Roma war beim AC Monza dank Stephan El Shaarawy in der 24. Spielminute in Führung gegangen, Luca Caldirola (39.) erzielte per Traumtor den Endstand. Die Giallorossi rutschen durch das Remis mit nun 58 Punkten auf den 7. Tabellenplatz der Serie A ab. Der Rückstand auf die Plätze, die zur Europa League bzw. Champions League berechtigen, ist aber fünf Spieltage vor dem Saisonende gering. Milan und Atalanta Bergamo sind punktgleich mit Mourinhos Truppe, der Tabellenvierte Inter Mailand hat lediglich zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Jose Mourinho in seinem Element - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com